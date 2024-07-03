Manisa'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde makilik ve tarımsal alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde makilik ve tarımsal alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Borlu Mahallesi Narlı mevkisindeki makilik ve tarımsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 su tankeri ve 1 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesi için mahalle sakinleri ve çiftçiler de ekiplere destek veriyor.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
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