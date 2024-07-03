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        Manisa'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde makilik ve tarımsal alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 02:14 Güncelleme: 03.07.2024 - 02:14
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        Manisa'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde makilik ve tarımsal alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Borlu Mahallesi Narlı mevkisindeki makilik ve tarımsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 su tankeri ve 1 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının söndürülmesi için mahalle sakinleri ve çiftçiler de ekiplere destek veriyor.

        Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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