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        Yunusemre'de havaya ateş açan 3 şüpheli hakkında adli işlem

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilden havaya ateş açtığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 09:15 Güncelleme: 03.07.2024 - 09:15
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        Yunusemre'de havaya ateş açan 3 şüpheli hakkında adli işlem
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilden havaya ateş açtığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada havaya ateş açtıkları görüntüleri paylaşan şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.

        Polis, havaya ateş açtıkları tespit edilen C.D. (20), A.B. (20) ve İ.A'yı (17) yakaladı.

        Şüphelilerin olayda kullandığı kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında "genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "silahlı kanunlara muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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