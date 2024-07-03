Yunusemre'de havaya ateş açan 3 şüpheli hakkında adli işlem
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilden havaya ateş açtığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilden havaya ateş açtığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada havaya ateş açtıkları görüntüleri paylaşan şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.
Polis, havaya ateş açtıkları tespit edilen C.D. (20), A.B. (20) ve İ.A'yı (17) yakaladı.
Şüphelilerin olayda kullandığı kurusıkı tabanca da ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "silahlı kanunlara muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
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