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        Manisa'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 17:41 Güncelleme: 03.07.2024 - 17:41
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        Manisa'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Güven Şen'in kullandığı 03 YC 012 plakalı tır, Turgutlu çevre yolu Cezaevi Kavşağı'nda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 HGL 91 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobildeki 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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