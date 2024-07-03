Manisa'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Güven Şen'in kullandığı 03 YC 012 plakalı tır, Turgutlu çevre yolu Cezaevi Kavşağı'nda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 HGL 91 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobildeki 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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