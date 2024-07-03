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        16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda finalistler belli oldu

        16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda yarı finalde rakiplerine üstünlük kuran Macaristan ile İspanya, final oynayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 22:40 Güncelleme: 03.07.2024 - 22:40
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        16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda finalistler belli oldu
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        16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda yarı finalde rakiplerine üstünlük kuran Macaristan ile İspanya, final oynayacak.

        Uluslararası Yüzme Federasyonu (World Aquatics), Türkiye Sutopu Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Manisa'daki Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonun 6. gününde, 8'i sıralama müsabakası, 10 maç yapıldı.

        Yarı finalde Hırvatistan'ı 18-13 mağlup eden Macaristan ile Avustralya'yı 14-7 yenen İspanya, finale çıkan ekipler oldu.

        Macaristan ile İspanya arasındaki final maçı yarın saat 20.00'de başlayacak.

        Yarı finalistler, Hırvatistan ve Avustralya, 3'lük maçına çıkacak.

        Sıralama maçında Türkiye, Ukrayna'yı 14-2 mağlup etti.

        Günün diğer sıralama maçları ise şöyle sonuçlandı:

        Güney Afrika: 4 - Tayland: 14

        Kanada: 5 - Almanya: 7

        Çin: 7 - Sırbistan: 2

        Zimbabve: 2 - Yeni Zelanda: 11

        Fransa: 11 - Malta: 9

        Hollanda: 7 - Yunanistan: 14

        ABD: 12 - İtalya: 14

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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