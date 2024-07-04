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        Manisa'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:35 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:35
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        Manisa'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, A.S. (27) idaresindeki 64 ABZ 685 plakalı tır Mersinli Mahallesi mevkisinde İsa Demirtaş (60) yönetimindeki 45 ZZ 629 plakalı traktör ile çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle traktör yoldan çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Demirtaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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