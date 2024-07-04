Salihli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Bahçecik Mahallesindeki ormanlık alana kenevir ekildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Alanda yapılan aramada 85 kök Hint keneviri ve 40 gram esrar, sulama sistemi, zirai ilaç, gübre ele geçirildi.
Şüpheliler Y.G. (38) ve M.G. (36) gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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