Salihli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Alanda yapılan aramada 85 kök Hint keneviri ve 40 gram esrar, sulama sistemi, zirai ilaç, gübre ele geçirildi.

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