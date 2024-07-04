16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nı İspanya kazandı

16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda finalde Macaristan'ı 10-7 mağlup eden İspanya, şampiyonluğa ulaştı.

Uluslararası Yüzme Federasyonu (World Aquatics), Türkiye Sutopu Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Manisa'daki Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonun son gününde 10 maç yapıldı.

Final maçında Macaristan ile İspanya karşılaştı. İlk 2 periyotta rakibine üstünlük kuran İspanya, ilk yarıyı 5-1 önde bitirdi.

2. yarıda Macaristan rakibine karşılık vermeye çalışsa da İspanya, müsabakayı 10-7 kazanarak, şampiyon oldu.

Tayland ile sıralama maçı yapan Türkiye ise rakibini 10-9 mağlup ederek, organizasyonu 13. sırada tamamladı.

Üçüncülük maçında Hırvatistan'ı 13-10 mağlup eden Avustralya, organizasyonda 3. oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Günün diğer sıralama maçları ise şöyle sonuçlandı:

Yeni Zelanda: 12 - Zimbabve: 2

Güney Afrika: 13 - Ukrayna: 4

Kanada: 12 - Sırbistan: 11

Almanya: 5 - Çin: 7

Kazakistan: 13 - Çekya: 7