Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nı İspanya kazandı

        16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda finalde Macaristan'ı 10-7 mağlup eden İspanya, şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 23:26 Güncelleme: 04.07.2024 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nı İspanya kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda finalde Macaristan'ı 10-7 mağlup eden İspanya, şampiyonluğa ulaştı.

        Uluslararası Yüzme Federasyonu (World Aquatics), Türkiye Sutopu Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Manisa'daki Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonun son gününde 10 maç yapıldı.

        Final maçında Macaristan ile İspanya karşılaştı. İlk 2 periyotta rakibine üstünlük kuran İspanya, ilk yarıyı 5-1 önde bitirdi.

        2. yarıda Macaristan rakibine karşılık vermeye çalışsa da İspanya, müsabakayı 10-7 kazanarak, şampiyon oldu.

        Tayland ile sıralama maçı yapan Türkiye ise rakibini 10-9 mağlup ederek, organizasyonu 13. sırada tamamladı.

        Üçüncülük maçında Hırvatistan'ı 13-10 mağlup eden Avustralya, organizasyonda 3. oldu.

        Dereceye giren takımlara ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

        Günün diğer sıralama maçları ise şöyle sonuçlandı:

        Yeni Zelanda: 12 - Zimbabve: 2

        Güney Afrika: 13 - Ukrayna: 4

        Kanada: 12 - Sırbistan: 11

        Almanya: 5 - Çin: 7

        Kazakistan: 13 - Çekya: 7

        Hollanda: 10 - ABD: 11

        Yunanistan: 15 - İtalya: 9

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den ceza iddialarına yalanlama!
        TFF'den ceza iddialarına yalanlama!
        Yürüyen merdiven faciası: 3 yaralı
        Yürüyen merdiven faciası: 3 yaralı
        Bir anda alev aldı
        Bir anda alev aldı
        The Economist, Biden'ı hedef aldı
        The Economist, Biden'ı hedef aldı
        Evlatlıktan reddettiği oğluna 7 kurşun sıktı
        Evlatlıktan reddettiği oğluna 7 kurşun sıktı
        İlklerin adamı Montella!
        İlklerin adamı Montella!
        'Kilit kapanıyor'
        'Kilit kapanıyor'
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!

        Benzer Haberler

        Manisa'da ormana düşen yıldırım yangın çıkardı; 20 dönüm alan zarar gördü
        Manisa'da ormana düşen yıldırım yangın çıkardı; 20 dönüm alan zarar gördü
        Manisa'da ormanda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı
        Manisa'da ormanda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı
        Manisa'da marketin önündeki hırsızlık kamerada
        Manisa'da marketin önündeki hırsızlık kamerada
        TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü öldü
        TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü öldü
        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Manisa'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü
        Manisa'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü