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        Manisa'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü

        Manisa'nın Kula ilçesinde takla atan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 06:05 Güncelleme: 06.07.2024 - 06:05
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        Manisa'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü
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        Manisa’nın Kula ilçesinde takla atan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        E.K. (22) yönetimindeki 45 RA 1555 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Can Ünlü’nün (22) öldüğünü tespit etti.

        Yaralanan sürücü E.K. Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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