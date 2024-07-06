Manisa'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü
Manisa'nın Kula ilçesinde takla atan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Manisa’nın Kula ilçesinde takla atan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
E.K. (22) yönetimindeki 45 RA 1555 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde takla attı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Can Ünlü’nün (22) öldüğünü tespit etti.
Yaralanan sürücü E.K. Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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