Salihli'de firari hükümlü yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş 20 yıl 20 gün hapis cezası olan firari G.A'nın (26) Sart Mahallesinde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.