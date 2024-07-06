Manisa'da arazide erkek cesedi bulundu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.
Tepeköy Mahallesi'nde, üzüm bağına giden vatandaşlar arazide bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti.
İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Jandarmanın incelemesinde, cesedin 27 yaşındaki Ramazan Seylan'a ait olduğu belirlendi.
Seylan'ın cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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