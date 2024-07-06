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        Manisa'da arazide erkek cesedi bulundu

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 11:17 Güncelleme: 06.07.2024 - 11:17
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        Manisa'da arazide erkek cesedi bulundu
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.

        Tepeköy Mahallesi'nde, üzüm bağına giden vatandaşlar arazide bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti.

        İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Jandarmanın incelemesinde, cesedin 27 yaşındaki Ramazan Seylan'a ait olduğu belirlendi.

        Seylan'ın cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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