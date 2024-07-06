Salihli'de kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, H.İ. yönetimindeki 20 ABU 126 plakalı kamyon Tekelioğlu Mahallesi Bintepeler mevkisinde Halil Uzun (28) yönetimindeki 35 DC 9792 plakalı traktör ile çarpıştı.

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