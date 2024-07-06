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        Salihli'de kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 15:15 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:15
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        Salihli'de kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, H.İ. yönetimindeki 20 ABU 126 plakalı kamyon Tekelioğlu Mahallesi Bintepeler mevkisinde Halil Uzun (28) yönetimindeki 35 DC 9792 plakalı traktör ile çarpıştı.

        Kazada yaralanan traktör sürücüsü Uzun, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Uzun, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Kamyon sürücüsü, ifade için jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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