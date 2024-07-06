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        Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Manisa'nın Kula ilçesinde, makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 19:27 Güncelleme: 06.07.2024 - 19:27
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        Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Manisa'nın Kula ilçesinde, makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler, sevk edildi.

        Yangın söndürme uçağının da destek verdiği söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden takviye ekipler de katıldı.

        Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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