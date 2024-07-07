Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın kızının nikahını kıydı

Törende Belediye Başkanı Çetin Akın, çiftin nikahlarını kıyarken şahitlikleri de Kaymakam Selami Kapankaya, Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanları yaptı.

Gülce Akın ile Turgutlu Belediyesi memurlarından Nazım Birim çiftinin nikah töreni, ilçedeki bir düğün salonunda yapıldı.

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