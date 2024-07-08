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        Salihli'de uyuşturucu ve asayiş uygulamaları sürüyor

        Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:56
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        Salihli'de uyuşturucu ve asayiş uygulamaları sürüyor
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        Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Ekiplerin durumundan şüphelendiği A.A. (27) ve F.A'nın (38) üzerinden 24 gram sentetik uyuşturucu ve 10 sentetik ecza ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

        Yaklaşık 250 sürücüyü kontrol eden ekipler, 50 sürücüye yaklaşık 500 bin lira trafik cezası verdi, 20 motosiklet de trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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