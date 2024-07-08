Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Dualar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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