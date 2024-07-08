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        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:12 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:12
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        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Dualar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi.

        Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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