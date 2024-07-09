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        Manisalı milli cimnastikçiler turnuvalara hazırlanıyor

        Manisalı milli cimnastikçiler, İtalya ve Bulgaristan'da düzenlenecek şampiyonalara hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:13 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:13
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        Manisalı milli cimnastikçiler turnuvalara hazırlanıyor
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        Manisalı milli cimnastikçiler, İtalya ve Bulgaristan'da düzenlenecek şampiyonalara hazırlanıyor.

        Muradiye Cimnastik Salonu'nda, Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik Baş Antrenörü ve aynı zamanda milli takım antrenörü Mehmet Ali Ekin yönetiminde çalışan 10 sporcu, yaz sonunda İtalya’nın Pesaro kentinde düzenlenecek Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası ile Bulgaristan'da yapılacak 15. Uluslararası Filibe Kupası'nda ter dökecek.

        Günlük 8 saat idman yapan Yudum Atan, Selin Özermiş, Ömür Günay, Elif Ekin Okçu ve Sahra Saylan Pesaro'daki Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda, Elvin Gülen, Tanem Atar, Furkan Saylan, Duru Günen ve Okay Arsan ise 5. Uluslararası Filibe Kupası'nda madalya için yarışacak.

        Milli takım antrenörü Mehmet Ali Ekin, geçmişte Manisa'ya ulusal ve uluslararası şampiyonlukları getirdiklerini belirterek, bunlara yenilerini eklemeyi amaçladıklarını söyledi.

        Milli takım altında yarışacak sporcuların yoğun bir kamp dönemi geçirdiğini aktaran Ekin, Sporcularımızın Manisa ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Madalyalarla dolu iki turnuva bizleri bekliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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