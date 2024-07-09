Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli hakkında adli işlem
Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi'nde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
A.G'nin (41) üzerinde yapılan aramada, 20 gram esrar ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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