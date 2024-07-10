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        Demirci'de halk lokantası ve sosyal tesis yatırımı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde mülkiyeti Demirci Belediyesine ait eski meteoroloji binası restore edilerek halk lokantası ve sosyal tesis haline getirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 15:20 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:20
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        Demirci'de halk lokantası ve sosyal tesis yatırımı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde mülkiyeti Demirci Belediyesine ait eski meteoroloji binası restore edilerek halk lokantası ve sosyal tesis haline getirilecek.

        Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yaptığı açıklamada ilçede yıllardır eksikliği hissedilen halk lokantası ve sosyal tesisin en kısa sürede yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

        Yıllardır atıl vaziyette bulunan meteoroloji binasını yapacakları projeyle daha kullanışlı sosyal bir alana dönüştüreceklerini aktaran Kara, "İlçemize gelen misafirlerin ağırlanabileceği, vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirip, yemek yiyebileceği, bu esnada çocuklarımızın da eğlenebileceği büyük bir yatırıma başlıyoruz." dedi.

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