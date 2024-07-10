Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde G.T, Barbaros Mahallesi 4401 Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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