Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kazımkarabekir Mahallesi 354 Sokak'ta E.A. ile Ö.A. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda E.A, tabancayla Ö.A'yı yaralayıp olay yerinden kaçtı.
İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Ö.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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