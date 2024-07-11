Akhisar'da firari FETÖ üyesi yakalandı

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 yıldır aranan A.S'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

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