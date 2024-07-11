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        Akhisar'da firari FETÖ üyesi yakalandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:52 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:59
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        Akhisar'da firari FETÖ üyesi yakalandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 yıldır aranan A.S'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

        Şüpheli saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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