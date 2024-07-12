Manisa FK, Ganalı hücum oyuncusu Kwasi Wriedt'i transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 30 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusu Kwasi Okyere Wriedt ile sözleşme imzaladı.

Manisa FK'den yapılan açıklamada, Wriedt ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kwasi Wriedt, Manisa FK ailesine katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum ve bunun için çok heyecanlıyım. Manisa Futbol Kulübünün hedefleri için çok çalışıp, takımıma en üst seviyede katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.