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        Manisa'da polis lojmanında başından vurulan kadının ölümüyle ilgili yargılanan sanık beraat etti

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, Yeşim Akbaş'ın (26) polis lojmanında başından silahla vurulmuş olarak ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu bulunan polis memuru D.Y, beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 21:29 Güncelleme: 12.07.2024 - 21:29
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        Manisa'da polis lojmanında başından vurulan kadının ölümüyle ilgili yargılanan sanık beraat etti
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde, Yeşim Akbaş'ın (26) polis lojmanında başından silahla vurulmuş olarak ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu bulunan polis memuru D.Y, beraat etti.

        Salihli Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan davanın üçüncü duruşmasına maktul Yeşim Akbaş'ın yakınları, taraf avukatları ve tutuklu sanık D.Y katıldı.

        Akbaş ailesinin avukatlarından Barış Özbay, mahkemeye sunulan bilirkişi raporunun çelişkilerle dolu ve taraflı olduğunu ileri sürerek, yeniden rapor hazırlanmasını talep etti.

        Sanık avukatları ise D.Y'nin bilirkişi raporuna göre de masum olduğunu belirterek D.Y'nin beratını istedi.

        Sanık D.Y. ise hakkında en ufak bir delilin olmadığını ileri sürerek, “Yeşim’i çok seviyordum. Keşke hayatta olsaydı. Olaydan sonra onu kurtarmak için elimden geleni yaptım ama ne yazık ki kurtaramadım. Bu olayla ilgili bir ilgim olmadığını, daha önceki duruşmalarda da söyledim. Her iki bilirkişi raporunda da şahsıma ait en ufak bir delil yok. Bu nedenle beraatımı istiyorum." dedi.

        Savcı verdiği mütalaada sanığın kasten adam öldürme suçunu işlediği için cezalandırılmasını talep etti.

        Verilen aranın ardından mahkeme başkanı sanığın suçunun sabit olmadığından, tutuklu sanık D.Y'nin "şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gözetilerek beraatına karar verdi.

        - Akbaş'ın yakınlarından tepki

        Mahkeme çıkışında karara tepki gösteren Yeşim Akbaş’ın annesi Aysun Akbaş, "Benim kızım intihar etmedi. Bugün beklediğimiz adalet sağlanmadı ama Türkiye’de adaletin olduğuna inanıyorum. Bugün alınan bu kararla kızımın kemikleri sızladı." dedi.

        Avukat Barış Özbay da duruşmadan karar çıkmasını beklemediklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Bilirkişi raporlarına itirazlarımızı sunmamıza rağmen mahkeme itirazlarımızı kabul etmeyerek konuyla ilgili mütalaa istedi. Savcılık sanığın kadına yönelik kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istese de mahkeme intihar edip etmediği ya da öldürülüp öldürülmediği konusunda bir şüphe oluştuğunu belirterek beraat kararı verdi. Biz bu kararın takipçisi olacağız çünkü Yeşim intihar edebilecek birisi değil. Verilen bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz."

        - Olay

        Demirci Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı D.Y'nin kaldığı lojmanda 14 Nisan 2023'de başından silahla vurulmuş olarak bulunan 26 yaşındaki Yeşim Akbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olayda kullanılan tabancanın sahibi D.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Cumhuriyet savcısının yeniden gözaltı kararı verdiği sanık, 19 Nisan'da İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gözaltına alınarak tutuklanmış ve açığa alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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