Demirci'de oryantiring şampiyonası düzenlendi

Manisa'nın Demirci ilçesinde oryantiring il şampiyonası yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Akıncılar Mahallesi Kredi Yurtlar Kurumu önünde başlayan şampiyonaya toplam 70 sporcu katıldı.

Sporcular yaş kategorilerine göre belirtilen güzergahlardaki noktalara ulaşarak final çizgisine kendileri için ön görülen süreden önce ulaşmaya çalıştı.

Yaklaşık 3 saat süren yarışların tamamlanmasının ardından Atatürk Halıkent Parkı'nda ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan Kaymakam Adem Kaya, sporcuları teşekkür ederek, yarışmanın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Belediye Başkanı Erkan Kara'da "Hedefimiz her spor branşı ile ilgili ilçemizde yarışmalar ve faaliyetler düzenlemek. Demirci'mize gelen sporcularımız teşekkür ediyorum. Yarışmalarda kategorilerine göre dereceye girenleri de tebrik ediyor, başarılarının devamını dilerim." dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Kaya, Belediye Başkanı Kara ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz dereceye giren sporculara madalyaları verdi.