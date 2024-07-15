Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan başlatıldı.
Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan başlatıldı.
Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
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