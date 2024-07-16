Manisa'da Kerbela şehitleri anıldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişlerinin yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişlerinin yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Atatürk Mahallesi'ndeki Hz. Hüseyin Camisi önünden yürüyüşle başlayan anma programında Turgutlu Belediyesi önünde kurulan matem alanına kadar yürüyüş yapıldı.
Anma programında Kerbela oratoryosu sahnelendi. Programda bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.
Programa, Turgutlu Belediyesi Başkan Vekili Esin Küçükler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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