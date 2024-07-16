Manisa'da Kerbela şehitleri anıldı

Programa, Turgutlu Belediyesi Başkan Vekili Esin Küçükler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişlerinin yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.