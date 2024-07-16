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        Manisa'da Kerbela şehitleri anıldı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişlerinin yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 12:44 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:44
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        Manisa'da Kerbela şehitleri anıldı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişlerinin yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Atatürk Mahallesi'ndeki Hz. Hüseyin Camisi önünden yürüyüşle başlayan anma programında Turgutlu Belediyesi önünde kurulan matem alanına kadar yürüyüş yapıldı.

        Anma programında Kerbela oratoryosu sahnelendi. Programda bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

        Programa, Turgutlu Belediyesi Başkan Vekili Esin Küçükler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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