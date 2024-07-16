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        Manisa'nın Soma ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altında

        Manisa'nın Soma ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 00:01 Güncelleme: 16.07.2024 - 00:01
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        Manisa'nın Soma ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altında
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        Manisa'nın Soma ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

        Manisa Valisi Enver Ünlü, yaptığı açıklamada gece boyu müdahale edilen ve havanın aydınlanmasıyla ekip sayısı artırılan yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.

        Yangını söndürmek için çaba gösteren tüm ekiplere teşekkür eden Ünlü, "Soma Deniş Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını bugün saat 11.00 itibariyle kısmen kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları başlatılmıştır. Bölgede 1 helikopter tedbir amaçlı uçuş yapmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        - Rüzgar etkisini sürdürüyor

        Başlamasından itibaren 16 hava aracı, 122 kara aracı ve 334 personel ile yapılan müdahaleyle alevlerin yayılımının durdurulduğu ancak bölgede rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Tedbir amaçlı boşaltılan Tekeli Işıklar ve Bayat mahalleleri sakinleri ise evlerine geçebilmek için yangının tamamen kontrol altına alınmasını bekliyor.

        Soma Kaymakamı Fatih Akkaya da AA muhabirine tehlikenin sona erdiğini belirterek, akşama kadar tedbiri elden bırakmadan çalışmalara devam edeceklerini, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

        Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıkmış, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına kara ve havadan çok sayıda takviye ekip yönlendirilmiş, Tekeli Işıklar ve Bayat mahalleleri tahliye edilmişti.

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