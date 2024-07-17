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        Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, yeni görev yerine uğurlandı

        Samsun Çarşamba Kaymakamlığına atanan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam için uğurlama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 08:47 Güncelleme: 17.07.2024 - 08:47
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        Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, yeni görev yerine uğurlandı
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        Samsun Çarşamba Kaymakamlığına atanan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam için uğurlama töreni düzenlendi.

        Kaymakamlık önünde düzenlenen törende Salihli'deki 5 yıllık görev süresi sona eren Sağlam ve eşi Semra Sağlam uğurlamaya gelenlerle tek tek vedalaştı.

        Sağlam, 12. görev yeri olan Samsun'un Çarşamba ilçesine alkışlarla uğurlandı.

        Törene Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Müftüsü Ali Çebi, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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