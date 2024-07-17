Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, yeni görev yerine uğurlandı

Törene Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Müftüsü Ali Çebi, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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