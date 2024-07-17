Yunusemre'de 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

"Kasten öldürmeye teşebbüs", "şantaj", "tehdit ve hırsızlık" suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü N.E.D'nin (34) Kuyualan Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirleyen ekipler, eve baskın düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

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