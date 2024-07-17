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        Yunusemre'de 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 20:57 Güncelleme: 17.07.2024 - 20:57
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        Yunusemre'de 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        "Kasten öldürmeye teşebbüs", "şantaj", "tehdit ve hırsızlık" suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü N.E.D'nin (34) Kuyualan Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirleyen ekipler, eve baskın düzenledi.

        Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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