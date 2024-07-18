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        Turgutlu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 28,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:11 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:12
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        Turgutlu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 28,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri F.T (43) ve H.G'nin (32) üzerinde ve iş yerinde yaptıkları arama sonucu toplam 28,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar F.T. ve H.G., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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