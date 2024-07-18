Turgutlu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri F.T (43) ve H.G'nin (32) üzerinde ve iş yerinde yaptıkları arama sonucu toplam 28,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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