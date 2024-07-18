Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Turgutlu'da ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 13:16 Güncelleme: 18.07.2024 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Turgutlu'da ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Avşar Mahallesi'nde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın nedeniyle bir bağ evi, tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Silahla vurduğu kayınpederini tekmeledi!
        Silahla vurduğu kayınpederini tekmeledi!
        MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Joao Felix iddiası!
        Joao Felix iddiası!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye ceza
        Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye ceza
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!
        Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?

        Benzer Haberler

        Turgutlu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Turgutlu'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Manisa FK Yusuf Talum'la anlaştı
        Manisa FK Yusuf Talum'la anlaştı
        Manisa'da bir iş merkezinde zemin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Manisa'da bir iş merkezinde zemin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Yunusemre'de 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Yunusemre'de 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Manisa'daki yangında 600 hektar alan zarar gördü; meradan ormana sıçramış
        Manisa'daki yangında 600 hektar alan zarar gördü; meradan ormana sıçramış
        Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, yeni görev yerine uğurlandı
        Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, yeni görev yerine uğurlandı