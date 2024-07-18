Manisa'da 448 sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde üstü aramasında 448 uyuşturucu hap ele geçirilen motosiklet sürücüsü tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde üstü aramasında 448 uyuşturucu hap ele geçirilen motosiklet sürücüsü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gümüşçayı Caddesi üzerinde şüphelendikleri motosiklet sürücüsü H.M'yi durdu.
Ekipler, yaptığı üst aramasında 448 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdiği H.M'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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