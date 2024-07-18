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        Manisa'da 448 sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde üstü aramasında 448 uyuşturucu hap ele geçirilen motosiklet sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 18:07 Güncelleme: 18.07.2024 - 18:07
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        Manisa'da 448 sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde üstü aramasında 448 uyuşturucu hap ele geçirilen motosiklet sürücüsü tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gümüşçayı Caddesi üzerinde şüphelendikleri motosiklet sürücüsü H.M'yi durdu.

        Ekipler, yaptığı üst aramasında 448 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdiği H.M'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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