Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'daki engebeli arazilerde arpa ve buğday hasadı imeceyle yapılıyor

        Manisa'nın Demirci ilçesinde modern tarım araçlarının giremediği engebeli arazilerde buğday ve arpa üreticileri, imece yöntemiyle ürünlerini orak ve tırpanla hasat ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 12:25 Güncelleme: 20.07.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'daki engebeli arazilerde arpa ve buğday hasadı imeceyle yapılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Demirci ilçesinde modern tarım araçlarının giremediği engebeli arazilerde buğday ve arpa üreticileri, imece yöntemiyle ürünlerini orak ve tırpanla hasat ediyor.

        İlçenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan arpa ve buğday yetiştiriciliğinde havaların ısınmasıyla harman dönemi de başladı.

        Sabahın erken saatlerinde tarlalarına giden üreticiler, tırpan ve oraklarını biledikten sonra eğimli yapısı nedeniyle biçerdöver kullanamadıkları arazilerine giriyor. Haftalar süren hasat döneminde imece usulü çalışan üreticiler, birlikte ekin biçiyor.

        Daha sonra traktörlerin römorkunda toplanan ekinler, tarlanın ortasına biriktirildikten sonra patoz makinesinden geçiriliyor.

        Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya AA muhabirine, arazilerin engebeli yapısı nedeniyle makineli tarım yapamadıklarını dile getirdi.

        Karakaya, "İlçemizde eski geleneksel yöntem olan kosa (uzun saplı orak) ile arpa ve buğday biçme çalışmaları hala sürdürülüyor. İlçemizde 70 bin dekar alanda yılda 17 bin ton buğday üretimi yapılırken 30 bin dekarda yılda 7 bin ton arpa üretim yapılıyor." diye konuştu.

        Ören Mahallesi'nde 10 dönüm buğday tarlası olan Aziz Bilgin, AA muhabirine, yaklaşık 50 yıldır bu işle uğraştığını ve tarlada akrabaları ile komşularıyla tırpanla hasada başladıklarını belirtti.

        İşlerinin zor olduğunu ama el birliğiyle bunu çözdüklerini ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

        "Benim tarlamdan bittikten sonra bana yardıma gelen köylülerimin tarlasına yardıma gidiyorum. Yıllardır yöremizde buğday ve arpa hasatları imece usulüyle yapılır. Harmanda çalışmak zor ama bereketli işler. Buğdayı çıkardıktan sonra bir miktarını un yaptırıyoruz. Geriye kalan buğdayları da un fabrikalarına satıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!
        Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Dünya literatürüne eklendi! Sadece Milas'ta bulunuyor
        Dünya literatürüne eklendi! Sadece Milas'ta bulunuyor
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        Ağaçlar devrildi ev yan yattı! Giresun'da etkili sel!
        Ağaçlar devrildi ev yan yattı! Giresun'da etkili sel!
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Neden depresyonda bazıları yerken diğerleri hiç yemez?
        Neden depresyonda bazıları yerken diğerleri hiç yemez?
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        Dilekçe tarihine nasıl karar verilmeli?
        Dilekçe tarihine nasıl karar verilmeli?
        Sulama kanalını aşıp tarlaya girdi! Direksiyonda gelen ölüm!
        Sulama kanalını aşıp tarlaya girdi! Direksiyonda gelen ölüm!
        Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        "Biz yanak sıktırmayız"
        "Biz yanak sıktırmayız"
        Küresel yazılım açıklaması
        Küresel yazılım açıklaması

        Benzer Haberler

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Demirci Belediyesi'ni ziyaret etti
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Demirci Belediyesi'ni ziyaret etti
        Yangına müdahaleye giderken aracı devrilen orman işletme müdürü toprağa ver...
        Yangına müdahaleye giderken aracı devrilen orman işletme müdürü toprağa ver...
        Şehit ormancı Şahin Dönertaş, memleketi Manisa'da toprağa verildi
        Şehit ormancı Şahin Dönertaş, memleketi Manisa'da toprağa verildi
        Manisa FK'da Aktan'dan veda
        Manisa FK'da Aktan'dan veda
        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da 448 sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Manisa'da 448 sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı