Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Manisa'da konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'deki istihdamın 32 milyon 900 bini aştığını belirterek, "İstihdam oranında yüzde 50 ile tarihi bir zirveye ulaştık. İşsizlik oranımız yüzde 8,4 ile son 12 yılın en düşük seviyesine geriledi." dedi.

Kacır, Manisa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulunarak sanayicilerle istişare toplantısı yaptı.

Olgun Çelik firmasının OSB'deki yeni yatırımının açılış törenine katılan Kacır, burada yaptığı konuşmada yeni yatırımın heyecanını paylaştıklarını, Türk ekonomisine güvenen, ülkenin kalkınmasına katkı veren herkesi baş tacı etmeye devam edeceklerini söyledi.

Son 22 yılda asra bedel projeleri ve yatırımları hayata geçirerek Türkiye'yi küresel bir üretim üssü haline getirdiklerini ifade eden Kacır, ülkenin dört bir yanında yükselen fabrikalarla artık küresel tedarik zincirlerinin vazgeçilmez oyuncusu, üretim rekorları kıran bir Türk sanayisi olduğunu belirtti. Türkiye ekonomisinin son 15 çeyrektir kesintisiz ve istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü aktaran Kacır, şöyle konuştu: "İstihdamımız 32 milyon 900 bini aştı. İstihdam oranında yüzde 50 ile tarihi bir zirveye ulaştık. İşsizlik oranımız yüzde 8,4 ile son 12 yılın en düşük seviyesine geriledi. İhracatta cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyelerindeyiz. Bir başarı hikayesinin özeti niteliğindeki bu göstergeler asla tesadüfi değildir. Devletimizin bu ülke için taş üstüne taş koyan her teşebbüsün her daim yanında yer alması ve özel sektörümüzün devletimizle omuz omuza hareketi bu başarı tablosunu ortaya çıkardı. Siyasi istikrarla tahkim edilen ekonomik istikrar, yeni yatırımların önünü açtı. Teknolojideki paradigma değişimlerinin tehdit değil aksine doğru adımlarla bir fırsat olduğu anlayışı bizler için yüksek teknolojili sektörlerde yeni atılımları mümkün kıldı."

Kacır, Türkiye sanayisinin lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün farklı devrimleri eş zamanlı yaşadığını ifade etti. Batarya maliyetlerinde yaşanan düşüşler ve iklim değişikliği etkisinin elektrikli araçlara yönelimi hızlandırdığını vurgulayan Kacır, sensör, haberleşme ve yapay zeka teknolojileriyle araçların çevre unsurlarıyla ve birbirleriyle haberleşebilen bağlantılı ve otonom araçlara dönüştüğünü kaydetti. - "BYD, 1 milyar dolar büyüklüğünde yatırım gerçekleştirecek" Türkiye'nin son 22 yılda adeta sıfırdan inşa ettiği AR-GE ve inovasyon ekosistemi, güçlü üretim altyapısıyla otomotiv sektörünün yeni mobilite ekosistemi dönüşümüne liderlik etmeye hazır olduğunu dile getiren Kacır, "İşte bu anlayışla, elektrikli araç devrimini doğru zamanda yakalayarak Türkiye Yüzyılı'nda da teknolojide öncü, üretimde güçlü bir Türkiye için adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Yeni nesil endüstri politikamızın somut örneği doğuştan elektrikli ve akıllı otomobil TOGG'u Sayın Cumhurbaşkanımızın iddiası ve güçlü liderliğiyle yollara çıkardık." diye konuştu.

Hızlı şarj istasyonlarının kurulumunu destekleyerek çevre dostu elektrikli araçların yurdun dört bir köşesinde kullanımını yaygınlaştırdıklarını anlatan Kacır, sağladıkları desteklerle 7 bin 600'ü hızlı şarj olmak üzere 20 bin 900 şarj bağlantı noktasına ulaştıklarını ve hızlı şarj altyapısını sadece bir yılda 5 katına çıkardıklarını bildirdi. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olan BYD'nin Türkiye'de büyük ölçekte bir üretim tesisi ve AR-GE inovasyon merkezi kurması için sıkı bir temas yürüttüklerini anlatan Kacır, şöyle devam etti:

"Ölçeği ve niteliği itibarıyla tarihi bir yatırımı Manisa'mıza, Türkiye'mize kazandırmayı amaçlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda imzaladığımız yatırım anlaşması doğrultusunda BYD, 1 milyar dolar büyüklüğünde yatırım gerçekleştirerek yıllık başlangıçta 150 bin elektrikli araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisini ve yeşil teknolojilere yönelik AR-GE merkezini Manisa'da kuracak. Kritik bileşenleri üretim ve tedariği dahil elektrikli araç üretimindeki farklı süreçleri içeren yüksek katma değerli bu yatırımla BYD, elektrikli araçları ülkemizde üretecek, başta Avrupa pazarları olmak üzere dünyaya Manisa'dan ihraç edecek. Doğrudan 5 bin kişiye oluşturacağı değer zinciriyle 25 bine yakın vatandaşımıza istihdam sağlayacak bu yatırımın Manisa'mıza, ülkemize, milletimize, sektörümüze hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Kacır, BYD firmasının gerek Çin'de gerek dünyanın farklı ülkelerinde bugüne kadar gerçekleştirdikleri yatırımlarda 1,5 yıl gibi rekor olarak tarif edilebilecek sürelerde üretime geçtiğini, Manisa'da da aynı şekilde bir yatırım olmasını beklediklerini söyledi. Türk otomotiv sanayi için yeni bir dönemin kapılarını aralayan bu yatırımla beraber Manisa'nın artık daha güçlü şekilde yüksek teknolojili üretimle anılmaya başlayacağını dile getiren Kacır, "Yatırım olgunlaştıkça otomotiv yan sanayimiz başta olmak üzere otomotiv sektörüyle güçlü tedarik bağlantıları bulunan farklı sektörlerde yeni yatırımların kapılarını aralayacak. Elverişli konumu, güçlü lojistik bağlantıları, nitelikli insan kaynağıyla yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap sunan Manisa'yı ülkemiz kıymetli yeni yatırımların adresi olmaya aday görüyoruz." dedi.

Kacır, son 22 yılda Manisa'daki yeni ya da ilave yatırımlar için 2 bin 758 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini, bu teşvikler kapsamında 350 milyar lira tutarında sabit yatırımın ve 88 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtıklarını anlattı. Bugün makas ve süspansiyon sisteminde kompozit çözüm sunan Türkiye'nin ilk tesisinin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, 15 milyon avroluk bir yatırımla üretime geçen bu tesiste üretilecek teknoloji odaklı ürünlerin elektrikli araçların batarya sistemlerinin ağırlığını önemli ölçüde düşüreceğini, araçların enerji verimliliğini artıracağını ve daha uzun menzil kat etmelerini sağlayacağını sözlerine ekledi.