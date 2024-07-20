Manisa'da sokaktaki silahlı kavgada balkondaki kadın vurularak yaralandı

Ekipler, başına ve boynuna saçma isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Şemsi S'yi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı.

Kavgaya dönüşen tartışmada S.A, pompalı tüfekle ateş etti, bu sırada bir apartmanın balkonda oturan 78 yaşındaki Şemsi S. yalandı.

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