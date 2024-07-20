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        Manisa'da sokaktaki silahlı kavgada balkondaki kadın vurularak yaralandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir sokakta çıkan kavgada, havaya ateş açılması sonucu balkonda oturan kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 20:09 Güncelleme: 20.07.2024 - 20:09
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        Manisa'da sokaktaki silahlı kavgada balkondaki kadın vurularak yaralandı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir sokakta çıkan kavgada, havaya ateş açılması sonucu balkonda oturan kadın yaralandı.

        Merkezefendi Mahallesi 3819 Sokak'ta akraba oldukları öğrenilen Ç.A. ile S.A. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen tartışmada S.A, pompalı tüfekle ateş etti, bu sırada bir apartmanın balkonda oturan 78 yaşındaki Şemsi S. yalandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, başına ve boynuna saçma isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Şemsi S'yi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı.

        Polis, S.A. ve Ç.A'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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