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        Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 23:47 Güncelleme: 20.07.2024 - 23:47
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        Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Küçük'ün (43) kullandığı 10 AİD 869 plakalı otomobil, Kula-Selendi kara yolu Ramazanlar Mahallesi mevkisinde takla atarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Mehmet Küçük'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Küçük'ün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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