Kıbrıs Barış Harekatı şehidi Yusuf Şahin'in ismi Turgutlu'daki parka verildi

KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu da, Yusuf Şahin'in Kıbrıs halkının özgürlüğü için şehit olduğunu ifade ederek, Şahin'in isminin parkta yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan Yusuf Şahin'in adı memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir parka verildi.

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