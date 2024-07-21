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        Kıbrıs Barış Harekatı şehidi Yusuf Şahin'in ismi Turgutlu'daki parka verildi

        Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan Yusuf Şahin'in adı memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir parka verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 09:32 Güncelleme: 21.07.2024 - 09:32
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        Kıbrıs Barış Harekatı şehidi Yusuf Şahin'in ismi Turgutlu'daki parka verildi
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        Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan Yusuf Şahin'in adı memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir parka verildi.

        Özyurt Mahallesi Şehitler Yolu'ndaki parkta düzenlen törende konuşan Kaymakam Selami Kapankaya, tüm şehitleri rahmetle anarak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü kutladı.

        KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu da, Yusuf Şahin'in Kıbrıs halkının özgürlüğü için şehit olduğunu ifade ederek, Şahin'in isminin parkta yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Etkinlikte şehitler için lokma hayrı gerçekleştirilip, dua edildi.

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