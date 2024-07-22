Manisa'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Selendi ilçesinde, ağaçtan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Manisa'nın Selendi ilçesinde, ağaçtan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çamköy Mahallesi Hacı Ahmetler Sokak'ta dallarını kesmek için ağaca çıkan Dursun Kanyılmaz (52), dengesini kaybederek düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Dursun Kanyılmaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Selendi Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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