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        Manisa'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

        Manisa'nın Selendi ilçesinde, ağaçtan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 11:36 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:36
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        Manisa'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
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        Manisa'nın Selendi ilçesinde, ağaçtan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Çamköy Mahallesi Hacı Ahmetler Sokak'ta dallarını kesmek için ağaca çıkan Dursun Kanyılmaz (52), dengesini kaybederek düştü.

        Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Dursun Kanyılmaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Selendi Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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