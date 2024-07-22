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        Manisa'da yolcu otobüsünün kamyonetle çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yolcu otobüsünün kamyonetle çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:21 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:21
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        Manisa'da yolcu otobüsünün kamyonetle çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yolcu otobüsünün kamyonetle çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Ahmet Ay'ın kullandığı 45 R 1008 plakalı yolcu otobüsü, Akhisar-Gördes kara yolunun 1. kilometresinde, Recep Tetik (70) yönetimindeki 45 NR 556 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle iki araç şarampole devrildi.

        İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ve otobüsteki 8 yolcu, ambulanslarla Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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