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        Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 19:27 Güncelleme: 22.07.2024 - 19:27
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        Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Seyitli Barajı mevkisinde henüz belirlenemeyen sebeple orman yangını çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahale edildi.

        Kontrol altına yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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