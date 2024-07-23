Salihli'de odun keserken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Manisa'nın Salihli ilçesinde spiral ile odun kesmeye çalışan kişi ağır yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde spiral ile odun kesmeye çalışan kişi ağır yaralandı.
Mersindere Mahallesi'nde evinin bahçesinde spiral ile odun kesen G.Y. ( 54), makinenin elinden kayması sonucu yaralandı.
Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.Y, burada yapılan müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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