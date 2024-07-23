Salihli'de odun keserken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.Y, burada yapılan müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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