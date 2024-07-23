Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Salihli'de odun keserken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde spiral ile odun kesmeye çalışan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:59 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salihli'de odun keserken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde spiral ile odun kesmeye çalışan kişi ağır yaralandı.

        Mersindere Mahallesi'nde evinin bahçesinde spiral ile odun kesen G.Y. ( 54), makinenin elinden kayması sonucu yaralandı.

        Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.Y, burada yapılan müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Kesilen ağaç, elektrik hattı üzerinde asılı kaldı!
        Kesilen ağaç, elektrik hattı üzerinde asılı kaldı!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı
        TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Bilim insanları tespit etti! Geyik değil, şempanze muhabbeti
        Bilim insanları tespit etti! Geyik değil, şempanze muhabbeti
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"

        Benzer Haberler

        Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim Akbaş davasındaki beraat kararına "yeter...
        Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim Akbaş davasındaki beraat kararına "yeter...
        Salihli'de çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
        Salihli'de çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
        Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Manisa'da yolcu otobüsünün kamyonetle çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
        Manisa'da yolcu otobüsünün kamyonetle çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
        Manisa'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
        Manisa'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
        Somaspor ilk maçta eski hocasına mağlup
        Somaspor ilk maçta eski hocasına mağlup