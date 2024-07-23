Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim Akbaş davasındaki beraat kararına "yeterli delil yok" gerekçesi

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Yeşim Akbaş'ın polis lojmanında başından silahla vurulmuş olarak ölü bulunmasına ilişkin davada sanık hakkında verilen beraat kararının gerekçesinde, sanığa yönelik cinayet suçlaması için "yeter derecede kesin, inandırıcı ve her türlü şüpheden uzak delil" bulunmadığı belirtildi.

Salihli Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Temmuz'daki duruşmada sanık komiser yardımcısı D.C. hakkında verilen beraat kararına ilişkin 26 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, komiser yardımcısı D.C. ile maktul Yeşim Akbaş'ın (26) sevgili olduğu, 13 Nisan 2023 tarihindeki iftar programından sonra sanığın evine gittikleri belirtildi.

Kararda, maktulün uzun süre psikolojik tedavi gördüğüne dair hastane kayıtları olduğu ve antidepresan ilaçlar kullandığı, AMATEM muayenesinde de 6-7 aydır alkol kullanımının arttığı bilgileri yer alırken Kimya İhtisas Dairesi raporuna göre maktulün olaydan hemen önce yüksek miktarda alkol aldığı, alkolün yaratacağı duygu durumu göz önüne alındığında intiharın olası olduğu belirtildi.

Akbaş'ın ertesi sabah intihar ettiği yönünde polise bilgi geldiği ifade edilen kararda, maktulün ailesinin sanığı "kızlarını öldürmekle" suçladığı ve sanığın da bu durumu inkar ettiği kaydedildi.

Kararda, "Yeşim Akbaş'ın direniş göstermesi gerektiği, ancak herhangi bir lezyon (doku bozukluğu) tespit edilmediği ve aralarında bir itişme ve direnmenin bulunmadığı, bu haliyle maktulün sanık tarafından öldürülmesinin mümkün görülmediği, atış mesafesi dikkate alındığında Akbaş'ın bitişik atış mesafesinden kafasından vurulduğu ve sanık tarafından bu şekilde yapılabilecek atış neticesinde Akbaş'ın direniş göstermesi gerektiği, mermi çekirdeği trajesi incelendiğinde sağdan sola, aşağıdan hafif yukarı tanımlandığı, yine bu şekilde sanık tarafından atış yapılması için Yeşim Akbaş'ın sabit durup direniş göstermemesinin gerektiği ve bu durumun mümkün olamayacağı..." ifadelerine yer verildi.

Uzmanlık raporlarına göre, sanıkta tespit edilen atış artıklarının, olay yerinde bulunan tek kişi olması ve ilk müdahaleyi yapması nedeniyle bulaşmış olabileceği, bilirkişi raporlarındaki fotoğraflar incelendiğinde Yeşim Akbaş'ın sanık tarafından öldürülmesinin mümkün olmadığına değinildi.

Gerekçeli kararda, sanığın tırnaklarında ve üzerinde Akbaş'a ait DNA uyumlu tespit yapılsa da maktul ile sanığın aynı evde yaşadıkları ve aralarında duygusal bir bağ gözetildiğinde bu durumun hayatın olağan akışına uygun bir durum olduğu değerlendirildi.

Sanığın yüzünde bulunan tırmalama izinin tarafların sahiplendiği kedi tarafından yapılmış olabileceği, bilirkişi raporunun da bunun mümkün olabileceğini gösterdiğini dile getirdi.

Ayrıca sanığın sırtındaki mevcut lezyonların olaydan önce adli bir olay sırasında müdahale ederken oluştuğu ve olay görüntülerinin de dosyaya konulduğu belirtildi.