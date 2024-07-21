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        Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında hayatını kaybeden mühendisin cenazesi defnedildi

        Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis Mehmet İrfan Güler (27), memleketi Manisa'da son yolculuğa uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 17:08 Güncelleme: 21.07.2024 - 17:08
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        Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında hayatını kaybeden mühendisin cenazesi defnedildi
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        Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis Mehmet İrfan Güler (27), memleketi Manisa'da son yolculuğa uğurlandı.

        Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu Petrol Sahası'nda 21 Temmuz'da yaşanan kazada yaşamını yitiren Güler'in cenazesi, Gölmarmara ilçesindeki Halime Hatun Camisi'ne getirildi.

        Cenaze törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar ve Manisa Valisi Enver Ünlü, Güler'in babası İbrahim Güler ve aile üyelerini teskin etmeye çalıştı.

        Mehmet İrfan Güler'in cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Törene Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, TPİC Şirketi Genel Müdürü Halim Çakmak ile vatandaşlar katıldı.

        Genç mühendisin İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümünden 2021 yılında mezun olduğu, yine aynı üniversitede yüksek lisans yaptığı öğrenildi.

        Hatice-İbrahim Güler çiftinin 2 çocuğundan biri olan Mehmet İrfan Güler'in bekar olduğu ve 13 ay önce Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında göreve başladığı belirtildi.

        - Olay

        Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında 21 Temmuz'da sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişiden 2 işçi yaralı kurtarılmış, Mehmet İrfan Güler hayatını kaybetmişti.

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