Ferdi Zeyrek, Turgutlu'da muhtarlarla bir araya geldi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu'da mahalle muhtarlarıyla buluştu, ilçenin elektrik sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İlçe programı kapsamında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ziyaret eden Zeyrek, elektrik sorunuyla ilgili bazı sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen basın açıklamasına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada elektrik sıkıntılarının sadece Turgutlu'da değil Manisa genelinde yaşandığını belirten Zeyrek, dağıtım firmasının altyapısını geliştirmesini istediklerini, belediye olarak tüm ekipmanlarıyla bu yatırıma destek verebileceklerini söyledi.