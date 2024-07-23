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        Ferdi Zeyrek, Turgutlu'da muhtarlarla bir araya geldi

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu'da mahalle muhtarlarıyla buluştu, ilçenin elektrik sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:39 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:39
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        Ferdi Zeyrek, Turgutlu'da muhtarlarla bir araya geldi
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        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu'da mahalle muhtarlarıyla buluştu, ilçenin elektrik sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        İlçe programı kapsamında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ziyaret eden Zeyrek, elektrik sorunuyla ilgili bazı sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen basın açıklamasına katıldı.

        Burada yaptığı konuşmada elektrik sıkıntılarının sadece Turgutlu'da değil Manisa genelinde yaşandığını belirten Zeyrek, dağıtım firmasının altyapısını geliştirmesini istediklerini, belediye olarak tüm ekipmanlarıyla bu yatırıma destek verebileceklerini söyledi.

        Etkinliğin ardından Ferdi Zeyrek ve Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile toplantı yaptı.

        Katılımcıların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Ferdi Zeyrek, sorunlara hakim olduklarını belirterek, kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

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