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        Sofralık çekirdeksiz üzümde hasat aşırı sıcaklar nedeniyle erken başladı

        Ege Bölgesi'nin önemli tarımsal ürünü olan ve yüzde 80'ine yakını ihraç edilen Sultani çekirdeksiz sofralık üzümünün hasadına Manisa'da başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 12:07 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:07
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        Sofralık çekirdeksiz üzümde hasat aşırı sıcaklar nedeniyle erken başladı
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        Ege Bölgesi'nin önemli tarımsal ürünü olan ve yüzde 80'ine yakını ihraç edilen Sultani çekirdeksiz sofralık üzümünün hasadına Manisa'da başlandı.

        Hasadın başlaması dolayısıyla Şehzadeler ilçesi Tekeler Mahallesi'ndeki Adil Yasin'e ait 50 dekar alandaki bağda etkinlik düzenlendi.

        Burada İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve bağ sahibi Yasin, asmadaki üzüme ilk bıçağı atarak hasadı başlattı.

        Öztürk, AA muhabirine, üzümün Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olduğunu söyledi.

        Başta Avrupa olmak üzere birçok pazara üzümün gönderildiğini ifade eden Öztürk, ihracatı yapıldığı için yetiştiricilerin titiz ve hassas şekilde ürettiğini belirtti.

        Öztürk, taze olarak başta Rusya olmak üzere birçok ülkeye gönderildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Üzümdeki verim hem ihracat hem de dış piyasa için ve iç piyasa için yeterli ürünü çıkartacağımızı öngörüyoruz. Değişen iklim şartları hakikaten çiftçimizin işini zorlaştırdı. İklim değişikliklerinin etkisini tarımsal üretimde de son yıllarda daha fazla hissediyoruz. Değişen iklim şartları sahada da özellikle sıcaklık döneminin değişmesi ve yoğunluğunun artması sebebiyle 15 günlük bir erkencilik gözlemliyoruz. Diğer üzümlerde de bu şekilde gözlemimiz var. Fiyat da biliyorsunuz serbest piyasa şartlarında belirleniyor. Ama fiyatla ilgili her kesim memnun olacak diyebiliriz."

        Bölgede 50 bin civarında çiftçinin üzüm yetiştirdiğini anlatan Öztürk, bu yılki rekolteyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

        Üzüm üreticisi Adil Yasin ise hava sıcaklarının yüksek olmasıyla nedeniyle hasada 15 gün erken başladıklarını ifade etti.

        Yasin, "Hava şartlarından dolayı rekolte düşük olacak ama fiyat konusunda biraz daha umutlarımız var. Fiyatların yüksel olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

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