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        Manisa'daki yangında yaklaşık 5 dönüm buğday tarlası hasar gördü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boş arazide başlayıp buğday tarlasına yayılan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 18:13 Güncelleme: 24.07.2024 - 18:13
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        Manisa'daki yangında yaklaşık 5 dönüm buğday tarlası hasar gördü
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boş arazide başlayıp buğday tarlasına yayılan yangın söndürüldü.

        Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi arkasında bulunan boş arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekibi sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, buğday ekili tarlaya ulaştı.

        5 dönümlük buğday ekili alana zarar veren yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Yangında bölgedeki tarım arazileri ile bağ evlerinde ufak çaplı zarar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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