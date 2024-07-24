Manisa'daki yangında yaklaşık 5 dönüm buğday tarlası hasar gördü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boş arazide başlayıp buğday tarlasına yayılan yangın söndürüldü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boş arazide başlayıp buğday tarlasına yayılan yangın söndürüldü.
Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi arkasında bulunan boş arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekibi sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, buğday ekili tarlaya ulaştı.
5 dönümlük buğday ekili alana zarar veren yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında bölgedeki tarım arazileri ile bağ evlerinde ufak çaplı zarar meydana geldi.
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