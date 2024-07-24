Manisa'daki yangında yaklaşık 5 dönüm buğday tarlası hasar gördü

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekibi sevk edildi.

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi arkasında bulunan boş arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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