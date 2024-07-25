Manisa'da silahla yaralanan seyyar satıcı hastaneye kaldırıldı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki kavgada kamyonetiyle seyyar karpuz satan kişi tabancayla vuruldu.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki kavgada kamyonetiyle seyyar karpuz satan kişi tabancayla vuruldu.
Kazım Karabekir Mahallesi 308 Sokak üzerinde kamyonetiyle karpuz satan E.A aracının içinde tartıştığı Y.E tarafından tabancayla ateş edilerek yaralandı.
E.A, çevredekilerin yardımıyla Manisa Şehir Hastanesine götürüldü.
E.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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