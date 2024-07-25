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        Manisa'da silahla yaralanan seyyar satıcı hastaneye kaldırıldı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki kavgada kamyonetiyle seyyar karpuz satan kişi tabancayla vuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 09:17 Güncelleme: 25.07.2024 - 09:17
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        Manisa'da silahla yaralanan seyyar satıcı hastaneye kaldırıldı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki kavgada kamyonetiyle seyyar karpuz satan kişi tabancayla vuruldu.

        Kazım Karabekir Mahallesi 308 Sokak üzerinde kamyonetiyle karpuz satan E.A aracının içinde tartıştığı Y.E tarafından tabancayla ateş edilerek yaralandı.

        E.A, çevredekilerin yardımıyla Manisa Şehir Hastanesine götürüldü.

        E.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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