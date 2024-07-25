Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Manisa Küçük Sanayi Sitesi 5307 sokak üzerinde K.K (22) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi tartıştı.

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