Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Manisa Küçük Sanayi Sitesi 5307 sokak üzerinde K.K (22) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda silahla yaralanan K.K, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekipler kaçan şüpheli için yakalama çalışması başlattı.
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