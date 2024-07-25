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        Manisa'da 78 yaşındaki kadın 2 ayda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi

        Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki kadın 2 aylık kurstan sonra Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:31 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:31
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        Manisa'da 78 yaşındaki kadın 2 ayda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki kadın 2 aylık kurstan sonra Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

        Doktor Mehmet Akarsu Mahallesi'nde yaşayan Gülnar Yıldız, mahallesinin camisinde düzenlenen yaz Kur'an kurslarına gitti.

        5 çocuk annesi Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada 7 yıl önce eşini kaybettiğini, Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi ve okumayı çok istediğini ancak bugüne kadar yapamadığını belirtti.

        Eşini kaybettikten sonra evinin karşısındaki camide başlayan Kur'an-ı Kerim kurslarına katıldığını söyleyen Yıldız, "Hocalarımızdan rica ettim. Sağ olsunlar onların sayesinde 2 ayda beni Kur'an-ı Kerim okutmayı başardılar. Hedefim Kur'an-ı Kerim iyice öğrenerek ezbere okumak." dedi.

        Demirci Müftü Vekili, Vaiz Ömer Faruk Ekici de şu an camilerinde yaz Kur'an kurslarından sonra 43 vatandaşa Kur'an-ı Kerim öğretildiğini söyledi.

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