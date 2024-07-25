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        Manisa'da tarlada tüfekle vurulan kişi, hayatını kaybetti

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir tarlada eniştesi tarafından vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 17:44 Güncelleme: 25.07.2024 - 17:44
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        Manisa'da tarlada tüfekle vurulan kişi, hayatını kaybetti
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir tarlada eniştesi tarafından vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Beyoba Mahallesi'ndeki karpuz tarlasında iddiaya göre eniştesi B.A (41) ile birlikte domuzlara karşı nöbet tutan Hikmet Tekin (35) tüfekle yaralandı.

        B.A'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Tekin, kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan B.A'nın ifadesinde Tekin ile domuzlara karşı nöbet tuttuklarını, karanlıkta domuz zannettiği için tüfeğini ateşlediğini, yaralandığını görünce ambulans ve polise haber verdiğini söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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