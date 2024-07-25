Manisa'da tarlada tüfekle vurulan kişi, hayatını kaybetti

Gözaltına alınan B.A'nın ifadesinde Tekin ile domuzlara karşı nöbet tuttuklarını, karanlıkta domuz zannettiği için tüfeğini ateşlediğini, yaralandığını görünce ambulans ve polise haber verdiğini söylediği öğrenildi.

Beyoba Mahallesi'ndeki karpuz tarlasında iddiaya göre eniştesi B.A (41) ile birlikte domuzlara karşı nöbet tutan Hikmet Tekin (35) tüfekle yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir tarlada eniştesi tarafından vurulan kişi yaşamını yitirdi.

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